Уральцы сбежали из отеля Nex Royal Beach, но туроператор выставил им счет: как отдых в Турции пошел не по плану
Ura.ru: семья из Екатеринбурга пожаловалась на отель Nex Royal Beach в Турции
Семья из Екатеринбурга осталась недовольна условиями проживания в четырехзвездочном турецком отеле Nex Royal Beach. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам туристки Евгении, заселение произошло поздно вечером, состояние номера сразу вызвало претензии. Утром выяснилось, что персонал не говорит ни по-русски, ни по-английски, а интернет работает с перебоями. Администрация пообещала уборку и смену номера, но затем заявила, что свободных мест нет. Местный гид крайне негативно охарактеризовал условия в гостинице. Кроме того, в ресторане были очереди, меню оказалось однообразным, из-за чего двухлетний ребенок оставался голодным.
Семья согласилась переехать в трехзвездочный отель Attala в центре Антальи, где предусмотрен только завтрак. Туроператор потребовал доплату и подписания расписки об отсутствии претензий. Трансфер до нового места проживания туристы оплатили самостоятельно.