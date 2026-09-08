Уральцы сбежали из отеля Nex Royal Beach, но туроператор выставил им счет: как отдых в Турции пошел не по плану

Семья из Екатеринбурга осталась недовольна условиями проживания в четырехзвездочном турецком отеле Nex Royal Beach. Об этом сообщает Ura.ru .

По словам туристки Евгении, заселение произошло поздно вечером, состояние номера сразу вызвало претензии. Утром выяснилось, что персонал не говорит ни по-русски, ни по-английски, а интернет работает с перебоями. Администрация пообещала уборку и смену номера, но затем заявила, что свободных мест нет. Местный гид крайне негативно охарактеризовал условия в гостинице. Кроме того, в ресторане были очереди, меню оказалось однообразным, из-за чего двухлетний ребенок оставался голодным.

Семья согласилась переехать в трехзвездочный отель Attala в центре Антальи, где предусмотрен только завтрак. Туроператор потребовал доплату и подписания расписки об отсутствии претензий. Трансфер до нового места проживания туристы оплатили самостоятельно.