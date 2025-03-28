«Прощай, Саша»: в Симферополе простились с военкором Александром Федорчаком

В Симферополе простились с военным корреспондентом Александром Федорчаком, погибшим от удара ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Траурная церемония прошла на территории телерадиокомпании «Крым». Проводить в последний путь журналиста «Известий» пришли глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Глава Крыма посмертно наградил Федорчака государственной наградой «За верность долгу».

Проститься с Федорчаком приехали сотни коллег, друзей и близких корреспондента, а также педагоги и преподаватели университета, в котором учился журналист. Похоронят корреспондента в его родном поселке Нижнегорский.

О гибели военкора «Известий» стало известно в понедельник, 24 марта. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, украинские неонацисты атаковали съемочную группу в Кременском муниципальном округе американскими ракетами HIMARS.

От полученных травм и ранений также погибли оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Корреспондент телеканала Никита Голдин получил тяжелое ранение.

26 марта стало известно о гибели еще одного российского журналиста — военкора Первого канала Анны Прокофьевой. Сообщалось, что съемочная группа телеканала подорвалась на вражеской мине на приграничных территориях Белгородской области.

Ранее Ассоциация журналистов обратилась в ЮНЕСКО из-за атак ВСУ на российских военкоров.