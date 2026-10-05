Как назвать кошку, чтобы она быстрее привыкла? Зоопсихолог раскрыла секрет

Зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с « Москвой 24 » рассказала, как правильно выбирать клички для домашних животных. По ее словам, кошкам лучше подходят имена с шипящими и свистящими звуками, например «с» и «ш». Эксперт пояснила, что в России кошки традиционно отзываются на «кис-кис», и это, вероятно, закрепилось на генетическом уровне. Поэтому кличка, созвучная этой фразе, поможет животному быстрее привыкнуть.

Для собак Сиротина не рекомендует выбирать имена, созвучные с командами. После выбора клички она советует первое время использовать ее только в положительных ситуациях: когда питомца зовут есть, гладят или играют с ним. В таком случае животное привыкнет за пару дней, а главное — у него сформируется позитивное восприятие собственного имени.