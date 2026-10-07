Кошка Маруся-Арсения в Заксобрании: как пушистый парламентарий обошла журналистов?
Pravda-nn.ru: кошка Маруся-Арсения пообщалась с журналистами в Заксобрании
В Законодательном собрании Нижнего Новгорода журналисты пообщались с парламентской кошкой Марусей-Арсенией. Пока депутаты занимались делами, животное заняло позицию на буквах. Кошка успела пообщаться с представителями СМИ раньше всех, но комментариев не дала, передает Pravda-nn.ru.
В пресс-службе заксобрания отметили, что лежать на рабочем месте, не нарушая регламент, разрешено только Марусе. Там пошутили, что пушистый парламентарий правил не нарушал — просто регламент она не читала.