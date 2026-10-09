Можно ли целовать кошку? Ветеринар объяснил, когда это безопасно

Ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что привычка целовать кошек может привести к заражению опасными инфекциями и паразитами, особенно при слабом иммунитете. Об этом он рассказал « Абзацу ». По словам специалиста, поцелуи в нос или ухо остаются безопасными, если владелец вовремя прививает питомца и регулярно проводит антипаразитарную обработку.

В противном случае человек рискует столкнуться с гельминтами, стригущим лишаем или кокковыми инфекциями. Шеляков отметил, что одного лишь попадания микроба на кожу недостаточно — для развития патологии требуется комплекс факторов, включая сниженную сопротивляемость организма и повреждение покровов. Он пояснил, что существуют общие для кошек и людей группы заболеваний: паразитарные, вирусные, грибковые и бактериальные. Например, глисты могут быть общими. При этом даже обычные кошачьи блохи косвенно представляют угрозу, так как переносят яйца гельминтов, хотя жить на теле человека не способны из-за неподходящей температуры.

Ветеринар заключил, что целоваться с кошками можно, соблюдая гигиену и осторожность. Он назвал регулярные внешние и внутренние обработки и соблюденный план вакцинации залогом здоровья для обоих.