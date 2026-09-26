Бархатный сезон на ВДНХ: где увидеть бегонии, розы и гортензии этой осенью?

На ВДНХ наступил бархатный сезон: на аллеях выставки зацвели бегонии, гортензии, ароматные розы, эхинацеи, рудбекии и декоративные злаки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Полюбоваться осенними красками можно на Центральной аллее, у фонтана «Дружба народов», в Мичуринском саду, а также в южном и северном розариях.

Как отмечается в сообщении, сейчас гости могут наблюдать цветение бегоний сорта «биг», гортензий «ванилла фрейз» и «грандифлора», ароматных роз и других растений. Они украсят любую прогулку и станут отличным фоном для осенней фотосессии.

В сентябре на ВДНХ особенно приятно следить за цветением пышных многолетников. На Центральной аллее, у фонтана «Дружба народов» и возле павильона № 1 «Центральный» видны крупные соцветия эхинацей и рудбекий огненных и золотистых оттенков, высокие колосья горца, изящные цветоносы хосты с лавандовыми или белыми цветками. Их красоту подчеркивают декоративные злаки — акцент сентябрьского ландшафта. Среди них мискантус китайский, молиния, вейник и луговик.

Мискантус и вейник можно увидеть в Мичуринском саду за павильоном «Космос». Сразу за аркой главного входа находятся кулисные клумбы «Душа России», где сейчас цветет очиток видный. Вдоль северной петли кольцевой дороги ВДНХ, возле фонтана «Дружба народов» и неподалеку от павильона № 62 высажены флоксы метельчатые — белые, нежно-розовые, яркие фуксиевые и голубые.

Главные прогулочные маршруты украшают однолетники: бегонии, агератум, вербена бонарская и алиссум. Живописные ковры из крупных бегоний сорта «биг» и декоративных злаков расстелились по ландшафтному парку и тихому скверу возле «Москвариума».

Стоит заглянуть в северный и южный розарии по обе стороны от Центральной аллеи: там продолжается вторая волна цветения роз. Они соседствуют с шалфеем мучнистым, алиссумом морским и эхинацеей. Клумбы украшают ячмень гривастый, тысячелистник и скабиоза. Ароматом роз можно насладиться и у Дома культуры (павильон № 84). Здесь представлены сорта «мона лиза», «торнадо», «боника-82», «анжела», «кевия», «мэри энн» и «ханс геневайн», а также чайно-гибридная роза «чиппендейл» с крупными махровыми цветами и насыщенным ароматом с нотками персика и манго.

Еще одно осеннее украшение ВДНХ — гортензии. Раскидистые кустарники расположились рядом с павильоном № 5 «Физика» и вдоль северной петли кольцевой дороги. Там растет гортензия метельчатая «ванилла фрейз» с пышными розовыми соцветиями. Полюбоваться гортензией можно в Узбекском парке и возле Дворца бракосочетания. А перед павильоном № 29 «Цветоводство и озеленение» посажены кусты гортензии «грандифлора» с огромными шапками светло-розового, лаймового и белого цветов. Выбрать прогулочный маршрут можно в специальном разделе на официальном сайте выставки.