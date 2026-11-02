«Победил бы за неделю»: Трамп сравнил себя с руководством США времен Вьетнамской войны

Трамп на митинге заявил, что смог бы победить во Вьетнамской войне за неделю

Политика

Дональд Трамп заявил, что смог бы победить во Вьетнамской войне за неделю. Об этом сообщает ТАСС. По словам политика, конфликт длился 21 год и унес тысячи и тысячи, а то и сотни тысяч жизней.

Выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, Трамп сказал, что справился бы с этой войной за семь дней.

Он также добавил, что американцы годами распыляли в лесах высокотоксичный дефолиант Agent Orange вместо того, чтобы «нацелиться на Хошимин и другие места». ТАСС напоминает, что Сайгон, с 1976 года называющийся Хошимин, был центром южновьетнамских войск, которым оказывали поддержку Вооруженные силы США. Кроме того, Трамп считает, что смог бы за очень короткое время одержать победу и в войне в Афганистане.

В июне в интервью телеканалу Fox News Трамп уже говорил, что, если бы возглавлял страну в период Вьетнамской войны, то, в отличие от тогдашнего американского руководства, победил бы за три-четыре месяца. Война во Вьетнаме (1955–1975) стала одним из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века и завершилась освобождением Вьетнамской народной армией Сайгона от южновьетнамских войск.

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