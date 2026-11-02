«Победил бы за неделю»: Трамп сравнил себя с руководством США времен Вьетнамской войны

Дональд Трамп заявил, что смог бы победить во Вьетнамской войне за неделю. Об этом сообщает ТАСС . По словам политика, конфликт длился 21 год и унес тысячи и тысячи, а то и сотни тысяч жизней.

Выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, Трамп сказал, что справился бы с этой войной за семь дней.

Он также добавил, что американцы годами распыляли в лесах высокотоксичный дефолиант Agent Orange вместо того, чтобы «нацелиться на Хошимин и другие места». ТАСС напоминает, что Сайгон, с 1976 года называющийся Хошимин, был центром южновьетнамских войск, которым оказывали поддержку Вооруженные силы США. Кроме того, Трамп считает, что смог бы за очень короткое время одержать победу и в войне в Афганистане.

В июне в интервью телеканалу Fox News Трамп уже говорил, что, если бы возглавлял страну в период Вьетнамской войны, то, в отличие от тогдашнего американского руководства, победил бы за три-четыре месяца. Война во Вьетнаме (1955–1975) стала одним из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века и завершилась освобождением Вьетнамской народной армией Сайгона от южновьетнамских войск.