«Возврат к язычеству»: в ВРНС назвали выбор даты свадьбы по гороскопу духовной ошибкой

По его словам, многие пары перед свадьбой ищут «благоприятные дни» по гороскопам и псевдонаучным практикам, консультируются с астрологами и сверяются со звездами, однако с точки зрения православия это не просто бесполезно, а духовно опасно — это возврат к язычеству и попытка поставить жизнь в зависимость от бездушных сил и случайных совпадений. Христианин, подчеркнул Иванов, не должен верить в судьбу, «счастливые» и «несчастливые» числа или дни, а должен верить в Бога и доверять Его Промыслу.

Иванов сослался на святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что не звезды определяют нашу жизнь, а вера и дела. Вместо гаданий по звездам собеседник советует выбирать день, имеющий духовный смысл: память святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, святых Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, мучеников Адриана и Наталии как образец супружеской верности или блаженной Ксении Петербургской, помогающей в устройстве семейной жизни. По его словам, таких дней в церковном календаре много, и выбранная дата станет не просто «красивой», а наполненной смыслом, когда можно попросить у святого благословения на совместную жизнь. 8 июля — замечательный день, и многие выбирают его для регистрации брака, но зацикливаться только на нем не стоит.

Главное, заключил Иванов, не гадать, а молиться и просить Бога о вразумлении — тогда дата станет настоящим духовным событием, которое положит начало семейной жизни под покровом святых.