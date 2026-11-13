«Возврат к язычеству»: в ВРНС назвали выбор даты свадьбы по гороскопу духовной ошибкой
Зампред ВРНС Иванов: выбор даты свадьбы по гороскопу — возврат к язычеству
Поиск благоприятной даты для свадьбы с помощью астрологии, нумерологии и лунных календарей противоречит православному мировоззрению. Об этом Life.ru заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его словам, многие пары перед свадьбой ищут «благоприятные дни» по гороскопам и псевдонаучным практикам, консультируются с астрологами и сверяются со звездами, однако с точки зрения православия это не просто бесполезно, а духовно опасно — это возврат к язычеству и попытка поставить жизнь в зависимость от бездушных сил и случайных совпадений. Христианин, подчеркнул Иванов, не должен верить в судьбу, «счастливые» и «несчастливые» числа или дни, а должен верить в Бога и доверять Его Промыслу.
Иванов сослался на святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что не звезды определяют нашу жизнь, а вера и дела. Вместо гаданий по звездам собеседник советует выбирать день, имеющий духовный смысл: память святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, святых Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, мучеников Адриана и Наталии как образец супружеской верности или блаженной Ксении Петербургской, помогающей в устройстве семейной жизни. По его словам, таких дней в церковном календаре много, и выбранная дата станет не просто «красивой», а наполненной смыслом, когда можно попросить у святого благословения на совместную жизнь. 8 июля — замечательный день, и многие выбирают его для регистрации брака, но зацикливаться только на нем не стоит.
Главное, заключил Иванов, не гадать, а молиться и просить Бога о вразумлении — тогда дата станет настоящим духовным событием, которое положит начало семейной жизни под покровом святых.