«Американский Нострадамус» предсказал ядерную войну к 2028 году и 27 лет крови

Американский прогнозист Джон Хог, которого называют «американским Нострадамусом», предсказал вступление мира в темную эпоху. По его мнению, США ждет экономический коллапс и резкий рост инфляции, а остальной мир — угроза ядерной войны. Война на Украине и в Иране, а также резкий рост цен на топливо, по словам Хога, — только начало бед, пишет LADbible.

Хог считает, что в ближайшие годы продолжится геополитическая эскалация и финансовая нестабильность. Он допустил, что Америка может снова применить ядерное оружие, когда запасы неядерного вооружения будут исчерпаны из-за украинского и иранского кризисов. Ядерный конфликт, по его прогнозу, может вспыхнуть к 2028 году. Опираясь на работы Мишеля де Нотрдама, Хог заявил, что планету может опустошить конфликт, который продлится три десятилетия. Этому, по его словам, будет предшествовать смерть «третьего антихриста».

«Третий антихрист очень скоро будет уничтожен, его война продлится 27 лет, полных крови», — говорит предсказатель.

Он также уверен, что в ходе войны будут уничтожены нефтепроводы и газопроводы. Хог подчеркнул, что его прогноз — не попытка напугать, а предостережение, и надеется, что политики вовремя одумаются. При этом к предсказаниям, построенным на астрологии и мистике, следует относиться осторожно: они могут быть спекуляцией и игрой на страхах.