«На бомбу» в комментарии к переводу: как безобидная шутка может обернуться блокировкой счета

Шуточные комментарии к банковским переводам вроде «На откат», «На бомбу» или «На торт» способны привлечь внимание службы безопасности и привести к проверке. Об этом « Абзацу » рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов.

По его словам, в ряде случаев счет автора такой шутки могут заблокировать. Финансовые организации обязаны соблюдать требования безопасности и Федеральный закон «О противодействии легализации, отмыванию доходов и финансированию терроризма», а банковские системы автоматически анализируют поле с сообщением получателю.

Покаместов предупредил: если при переводе через приложение написать «На откат», «На терроризм», «На бомбу» или аналогичные примечания, это привлечет внимание не только банковских служб безопасности, но и сотрудников профильных органов. Такие пометки, как и подписи вроде «На ноготочки», делать нельзя: при оказании услуг может возникнуть подозрение, что перевод их финансирует. Экономист посоветовал оставлять поле сообщения пустым — это убережет от возможных последствий. Он также рекомендовал объяснить это правило детям, у которых есть специальные карты.