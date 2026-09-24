Канье Уэст не едет, а билеты не возвращают: что происходит с концертами в Петербурге?
SAY Agency: концерты Канье Уэста в Петербурге не отменяли
Организатор концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге SAY Agency не отменяет выступления и не возвращает билеты, так как официального отказа от шоу не было. На сайте агентства вновь появилась афиша. При этом из официальной программы турне самого рэпера Россия исчезла. Об этом сообщает «Абзац».
Туристы, планировавшие поездку в Северную столицу на дни обещанных концертов, начали отказываться от брони. Это подтверждает анализ свободных номеров в отелях: если в начале сентября на 10–11 октября были доступны только 10 пятизвездочных гостиниц, то сейчас — 16. Появились места в Grand Hotel Europe 5, «Коринтии» 5 и «Астории». В «Гельвеции», где в конце августа предлагали только люксы, освободились и более дешевые номера — со скидкой 10–11%.
Ряд отелей ввел ограничение: бронирование минимум на две ночи. Некоторые при этом подняли цены. В «Астории» классический двухместный номер без завтрака на 11 октября подорожал с ₽31,5 тыс. до ₽35 тыс., а на 10–12 октября обойдется минимум в ₽80 тыс. В «Англетере» 4* стандарт на 11 октября вырос с ₽15 тыс. до ₽17 тыс.
Есть и обратные примеры: в Wawelberg 5* исторические полулюксы на дни концертов выросли с ₽35 тыс. до ₽350 тыс. за ночь, теперь их предлагают за ₽51 тыс. Появились делюксы от ₽33 тыс. — все равно в 1,5 раза выше обычных октябрьских выходных.
В целом на вторые выходные октября в популярных отелях города можно найти размещение для двоих от ₽8,5 тыс. в сутки в «пятерках», от ₽3,8 тыс. — в «четверках» и от ₽3 тыс. — в гостиницах категории 3*.