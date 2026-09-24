Канье Уэст не едет, а билеты не возвращают: что происходит с концертами в Петербурге?

Организатор концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге SAY Agency не отменяет выступления и не возвращает билеты, так как официального отказа от шоу не было. На сайте агентства вновь появилась афиша. При этом из официальной программы турне самого рэпера Россия исчезла. Об этом сообщает « Абзац ».

Туристы, планировавшие поездку в Северную столицу на дни обещанных концертов, начали отказываться от брони. Это подтверждает анализ свободных номеров в отелях: если в начале сентября на 10–11 октября были доступны только 10 пятизвездочных гостиниц, то сейчас — 16. Появились места в Grand Hotel Europe 5, «Коринтии» 5 и «Астории». В «Гельвеции», где в конце августа предлагали только люксы, освободились и более дешевые номера — со скидкой 10–11%.

Ряд отелей ввел ограничение: бронирование минимум на две ночи. Некоторые при этом подняли цены. В «Астории» классический двухместный номер без завтрака на 11 октября подорожал с ₽31,5 тыс. до ₽35 тыс., а на 10–12 октября обойдется минимум в ₽80 тыс. В «Англетере» 4* стандарт на 11 октября вырос с ₽15 тыс. до ₽17 тыс.

Есть и обратные примеры: в Wawelberg 5* исторические полулюксы на дни концертов выросли с ₽35 тыс. до ₽350 тыс. за ночь, теперь их предлагают за ₽51 тыс. Появились делюксы от ₽33 тыс. — все равно в 1,5 раза выше обычных октябрьских выходных.

В целом на вторые выходные октября в популярных отелях города можно найти размещение для двоих от ₽8,5 тыс. в сутки в «пятерках», от ₽3,8 тыс. — в «четверках» и от ₽3 тыс. — в гостиницах категории 3*.