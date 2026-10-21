Рыба как профилактика: что расскажут россиянам о скумбрии, треске и витамине B12?

В России планируют шире информировать население о полезных свойствах рыбы и её роли в профилактике хронических заболеваний. Как сообщает RuFox , медицинские специалисты и учёные подготовят рекомендации по включению рыбной продукции в повседневный рацион. Инициатива предполагает сотрудничество АНО «Агентство по продвижению рыбы и рыбной продукции» (АПРП) и Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ).

Совместная работа будет направлена на формирование здоровых пищевых привычек среди молодёжи, семей и пожилых людей. Особое внимание уделят влиянию рыбы на сердечно-сосудистую систему. Скумбрия содержит калий, магний, натрий, кальций и селен, необходимые для нормальной работы организма; селен участвует в работе фермента, защищающего клетки сердечной мышцы от повреждений. Регулярное употребление этой рыбы связывают со снижением риска нарушений сердечного ритма.

Ещё одно направление — профилактика нарушений работы щитовидной железы. Треска, хек и пикша содержат йод и селен, участвующие в выработке и обмене гормонов. Недостаток этих веществ может отрицательно сказываться на памяти, иммунной защите и уровне энергии. Жирные кислоты EPA и DHA обладают противовоспалительными свойствами и рассматриваются как фактор снижения риска онкологических заболеваний. Для поддержания нервной системы важен витамин B12: его источники — печень трески и минтай. При его недостатке в организме могут накапливаться вещества, токсичные для нервных клеток.

Президент РОПНИЗ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина подчеркнула, что регулярное употребление рыбы в сочетании с другими принципами здорового питания помогает предупреждать хронические неинфекционные заболевания. Сотрудничество организаций предусматривает создание информационной площадки с научными сведениями о влиянии рыбы на здоровье и рекомендациями по питанию. Генеральный директор АНО «АПРП» Наталья Кондратьева отметила, что меморандум позволит сформировать «единый стандарт проверенных рекомендаций». Проект соответствует задачам национальной программы «Продолжительная жизнь».