Курьер мошенников забрал у пенсионерки ₽1 млн: как ее обманули на «безопасность»?

УВД по СВАО задержало курьера мошенников, забравшего у пенсионерки ₽1 млн

Общество

В Москве задержан 20-летний курьер телефонных мошенников, который забрал у 74-летней пенсионерки более ₽1 млн. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Северо-Восточному административному округу. По данным ведомства, пенсионерке в мессенджере написал неизвестный и предложил создать аккаунт в налоговом центре.

Женщина согласилась, продиктовала код и получила уведомление о несанкционированном входе в госуслуги. Позвонив по указанному номеру, она поговорила с женщиной, которая расспрашивала об имуществе и сообщила о доверенности на преступника. Затем с потерпевшей связались под видом силовиков и убедили задекларировать сбережения, передав их курьеру для «безопасности». Пенсионерка обналичила более ₽1 млн и передала деньги незнакомцу около дома на улице Вяземская, обменявшись кодовыми словами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 20-летнего москвича на Большой Сухаревской площади. Себе он оставил 5% похищенного, остальное перевел на криптокошелек кураторам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все эпизоды его деятельности, соучастники и организаторы.

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