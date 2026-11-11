Атака БПЛА ВСУ на регионы России 11 ноября 2026: 134 дрона над Ленобластью, погибший под Курском

В ночь на 11 ноября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Ленинградской области, где силы ПВО уничтожили 134 БПЛА. В Курской области при ударе дрона по селу погиб 53-летний мужчина. В Брянской области ранения получили два мирных жителя. В Воронежской и Белгородской областях, а также в Севастополе объявлялись режимы беспилотной и ракетной опасности.

Ленинградская область: 134 сбитых БПЛА, закрытие Пулково

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом ночью 11 ноября было уничтожено 134 украинских беспилотника. Первоначально губернатор заявил о ликвидации 42 БПЛА, затем сообщил о еще 92 сбитых дронах. Боевая работа продолжалась, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 0:26 мск. Из-за угрозы атаки аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов. Самолеты, направлявшиеся в Санкт-Петербург, были вынуждены садиться в Хельсинки и Калининграде. Жители Петербурга также сообщали о перебоях с мобильным и домашним интернетом.

Курская область: погибший мирный житель

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по селу Илек в Беловском районе. Погиб 53-летний мирный житель.

Брянская область: двое раненых

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали мирных жителей. В Погаре в результате удара дрона-камикадзе ранение получил 40-летний мужчина, находившийся на улице. Также в Климово 59-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА по автомобилю почтовой службы. Всех раненых осмотрели медики.

Воронежская область: угроза удара БПЛА в семи районах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью 11 ноября под угрозой непосредственного удара БПЛА оказались Бутурлиновский, Калачеевский, Павловский, Ольховатский, Россошанский, Кантемировский и Богучарский районы. В муниципалитетах сработали системы оповещения. В Воронеже и пригороде сирены включили в 01:14 из-за непосредственной угрозы удара БПЛА. Ранее, в 23:37 10 ноября, в регионе объявлялась ракетная опасность, которая была отменена в 00:21. Информации о сбитых воздушных целях на момент публикации заметки не поступало.

Севастополь: восемь сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом были нейтрализованы восемь украинских дронов. Пострадавших нет, никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

Пензенская область: отражен ракетный удар

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отражении ракетного удара. Нацеленные на Пензенскую область ракеты не достигли своих целей. Губернатор поблагодарил российских военных за обеспечение безопасности региона.

Другие регионы: режимы опасности и ограничения в аэропортах

Помимо Воронежской, Белгородской, Тульской областей и Севастополя, режим беспилотной угрозы объявлялся в Санкт-Петербурге, Крыму и ряде других регионов. Ракетная опасность предупреждалась в Липецкой, Воронежской, Белгородской и Самарской областях.

Росавиация закрыла небо над Ленинградской областью, ограничения на полеты также действовали в Пскове, Пензе, Саранске, Саратове, Ярославле, Череповце, Геленджике, Краснодаре и Петрозаводске.