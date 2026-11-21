В системах онлайн-бронирования зафиксированы выгодные предложения на перелеты из Санкт-Петербурга в Барселону на посленовогодние даты. По данным на утро 21 ноября, авиакомпания Royal Air Maroc предлагает билеты с вылетом 18 января и возвращением 26-го за ₽22,5 тыс. (без багажа). Дополнительная оплата за багаж составит ₽10,5 тыс., передает « ТурДом ».

Маршрут предполагает длительную пересадку в Касабланке: путь до Испании займет более суток (28 часов), тогда как обратный рейс в Петербург требует лишь двухчасовой стыковки. Эксперты отмечают лайфхак для получения минимальной цены: при бронировании следует задавать сложный маршрут с вылетом в Касабланку 18 января, а оттуда в Барселону — 19-го. Этот вариант подойдет тем, кто готов совместить поездку в Испанию с однодневным визитом в Марокко, заранее забронировав там отель. ‎Для туристов, предпочитающих провести больше времени непосредственно в Каталонии, целесообразнее выбрать перевозчика Pegasus Airlines. Перелет в те же даты обойдется в ₽50,6 тыс., при этом в тариф уже включен багаж весом 20 кг. Время в пути составит чуть более 11 часов туда и около 10 часов 40 минут обратно, со стыковкой в Стамбуле длительностью 3,5 часа.

Самый быстрый способ добраться до Барселоны — комбинация рейсов Pegasus, Ajet и Turkish Airlines. Дорога займет 10 часов в одну сторону и 8,5 часов обратно. Стоимость такого варианта начинается от ₽79,6 тыс. (без багажа) и достигает ₽88,5 тыс. с учетом багажа.

Напомним, что у туристов остается около двух месяцев на оформление шенгенских виз, поэтому время для принятия решения о поездке ограничено.