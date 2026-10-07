Сахар, спорт и диета: как россияне пытаются похудеть без медицинского контроля

Директор по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих на IV Международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» представил данные исследования, проведенного в июле 2026 года. В опросе «ВЦИОМ-онлайн» участвовали 2 тыс. 31 россиянин старше 18 лет.

По словам Даудриха, большинство граждан не воспринимают ожирение как хроническое заболевание и предпочитают решать проблему без медицинского контроля. Около 75% респондентов планируют снижать вес без наблюдения врача.

Среди основных стратегий снижения веса россияне называют исключение из рациона сахара и сладостей, увеличение регулярных физических нагрузок и переход к более сбалансированному питанию. Об этом сообщил Даудрих на конгрессе.