Сахар, спорт и диета: как россияне пытаются похудеть без медицинского контроля

ВЦИОМ: около 75% жителей России снижают вес без наблюдения врача

Общество

Директор по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих на IV Международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» представил данные исследования, проведенного в июле 2026 года. В опросе «ВЦИОМ-онлайн» участвовали 2 тыс. 31 россиянин старше 18 лет.

По словам Даудриха, большинство граждан не воспринимают ожирение как хроническое заболевание и предпочитают решать проблему без медицинского контроля. Около 75% респондентов планируют снижать вес без наблюдения врача.

Среди основных стратегий снижения веса россияне называют исключение из рациона сахара и сладостей, увеличение регулярных физических нагрузок и переход к более сбалансированному питанию. Об этом сообщил Даудрих на конгрессе.

Читайте также

Как есть чеснок, чтобы защититься от ОРВИ: диетолог раскрыла простой способ

Как есть чеснок, чтобы защититься от ОРВИ: диетолог раскрыла простой способ

Можно ли греть машину под окнами: юрист развеял популярный миф

Можно ли греть машину под окнами: юрист развеял популярный миф

«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?

«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?

В Городском округе Пушкинский продолжается озеленение: как изменилась Советская площадь

В Городском округе Пушкинский продолжается озеленение: как изменилась Советская площадь

В первом полугодии с Украины выехали примерно на 223 тыс. человек больше, чем въехали

В первом полугодии с Украины выехали примерно на 223 тыс. человек больше, чем въехали

Святой Зосима и пчелиная матка в посохе: как возник культ покровителя пасечников

Святой Зосима и пчелиная матка в посохе: как возник культ покровителя пасечников

«60 часов с одним заказчиком». С 1 октября вступило в силу новое правило для самозанятых

«60 часов с одним заказчиком». С 1 октября вступило в силу новое правило для самозанятых

Почему осенью кажется, что жизнь проходит мимо, и как вернуть себе день

Почему осенью кажется, что жизнь проходит мимо, и как вернуть себе день

Вез колбасу друзьям: россиянин попал под угрозу тюрьмы в Таиланде

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Пенсия якобы изменилась: мошенники придумали новую схему обмана россиян

«Небо стало серым». Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров

«Небо стало серым». Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров

Добавьте mosregtoday.ru в избранное