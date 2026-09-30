Наводнения в Таиланде: туристы отменяют брони, парк развлечений закрылся на полгода

Наводнения в Таиланде обернулись отменами броней в Паттайе, полугодовым закрытием парка развлечений в Бангкоке и сбоями в работе Thai Airways. По данным туристической федерации Чонбури, после подтоплений 26–27 сентября клиенты запросили аннуляцию примерно 10–20% бронирований в отелях Паттайи, входящих в объединение.

Туристы ссылаются на сложности с передвижением и опасения из-за воды. Представители отрасли призывают быстрее восстановить транспорт и информировать путешественников — особенно до октября, когда растет поток из Европы и России. Если проблемы затянутся, они могут ударить по высокому сезону.

В Бангкоке парк Siam Amazing Park закрывается на полгода: затоплена почти вся территория, вода стоит пять дней, повреждены механизмы аттракционов и бассейн с искусственными волнами. Ущерб оценивают минимум в 100 млн батов. Возобновить прием гостей рассчитывают перед Сонгкраном в апреле 2027 года.

Аэропорты Суварнабхуми и Донмыанг работали, но подтопленные дороги мешали сотрудникам добраться до терминалов. 29 сентября половина персонала Thai Airways не вышла на работу; за предыдущие два дня вовремя отправились менее 3% рейсов. В Суварнабхуми оставались около 5600 невыданных чемоданов. Thai Airways отменила 37 рейсов с 29 сентября по 1 октября, включая вылеты TG201, TG205 и TG217 из Бангкока на Пхукет. Министерство туризма взаимодействует с отелями для помощи застрявшим туристам, работает круглосуточная линия 1155.

Тем временем турагент Светлана Милосердова, живущая в Паттайе, рассказала Profi.Travel, что погода наладилась: «То, что происходило 4 дня, можно назвать аномальной погодой. За 3 года такого не помню. Сейчас все хорошо! Солнце, тепло». Она не заметила спада спроса и отмен, продажи на декабрь идут активно, есть запросы на март. По ее словам, коллапс был два дня назад, когда топило Бангкок и работники аэропорта не могли добраться до работы, сейчас проблем нет.