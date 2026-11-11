Лор-трипинг на Северо-Западе: почему зумеры едут за привидениями, а не за открытками

В регионах Северо-Запада появился новый тренд на мистические путешествия: поколение зумеров, родившихся с 1995 по 2015 год, сформировало мировой спрос на так называемый «лор-трипинг» — от английских lore (истории, сведения) и trip (путешествие).

Вместо открыточных видов и популярных маршрутов любители таких туров выбирают местный фольклор, мистику и городские легенды. Об этом выяснил корреспондент «Российской газеты» у экспертов.

Аналитики рынка утверждают, что спрос на мистику существовал давно — новое название скорее «упаковывает» старые форматы. Заметно изменилось и поведение туриста: сегодня он отдает предпочтение впечатлениям, а не обязательной экскурсионной программе. Рынок перераспределяется, а классический формат «автобус плюс экскурсия» проседает. Молодежь идет за мистикой, тогда как люди старшего возраста выбирают и другие форматы; при этом зумеры чаще докупают впечатления уже на месте.

Для Северо-Западного федерального округа формат «охотников за привидениями» практически идеален, убеждена доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Ирина Карапетова. По ее словам, здесь есть средневековые крепости, старинные доходные дома, немецкое архитектурное наследие, северный фольклор, заброшенные промышленные объекты и множество историй, способных заинтересовать даже тех, кто обычно не слишком увлекается экскурсиями. Сколько стоят местные «привидения» и почему необычный продукт пока остается в «серой зоне», в публикации не уточняется.