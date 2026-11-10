Поднять или не поднять? Священник объяснил, почему упавшая на кладбище вещь не опасна

Иерей Колотвин: поднимать упавшую на кладбище вещь можно, запрет — лишь суеверие

Общество

Поднять упавшую на кладбище вещь можно — ничего страшного не произойдет. Запрет на это существует только в народных суевериях и к христианству отношения не имеет. Об этом aif.ru рассказал иерей Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леонове.

По его словам, страх перед такими вещами уходит корнями в язычество: там считалось, что погост населен духами со своими правилами, поэтому подсчет денег у могилы, оставленная еда или упавший предмет в народном сознании обрастали устрашающими ритуалами. Уроненная вещь якобы принадлежала могиле, и поднимать ее было нельзя — иначе болезнь или неудача.

Священник подчеркивает, что это наследие дохристианских времен, а православный взгляд другой: кладбище — не «гиблое место» и не зона влияния темных сил, никакой мистики там нет, поэтому упавшая вещь не приобретает особых свойств и ее можно спокойно поднять и забрать.

«Христианин не должен бояться ни самой земли, ни предметов, на нее упавших. Для верующего соприкосновение со смертью — не источник страха, а напоминание о жизни вечной», — говорит Колотвин.

Он напомнил, что многие кладбищенские страхи объяснялись антисанитарией и отсутствием медицины, а сегодня физической опасности для посетителей погоста нет.

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