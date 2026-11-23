В Елизовском округе Камчатки жителей начали штрафовать за негабаритный мусор, оставленный у обычных контейнеров. Об этом сообщило ИА « Кам 24 » со ссылкой на окружную администрацию.

Нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Первую такую камеру установили в Новоачинском сельском поселении. Она работает круглосуточно и уже зафиксировала около 60 случаев неправильного выброса отходов. Шестерых нарушителей оштрафовали на ₽10000 каждого.

Камеры записывают момент выброса мусора и фиксируют номер автомобиля. Эти записи используют как доказательства при привлечении к ответственности.

В администрации напомнили, что возле контейнеров нельзя оставлять строительные отходы, автомобильные покрышки, спиленные деревья, крупную мебель и другие крупногабаритные отходы. Для них предусмотрены отдельные способы вывоза и утилизации. Как пояснили в муниципалитете, уборка таких свалок обходится дорого, и камеры нужны, чтобы расходы не ложились на остальных жителей.