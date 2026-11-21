С 1 октября 2026 года в Нижнем Новгороде тариф на вывоз мусора вырос на 9,9%, однако главный ограничитель роста — не тариф, а предельный индекс совокупной платы за коммунальные услуги: для региона на 2026 год он установлен на уровне 17,1% к декабрю 2025 года. Об этом пишет « Открытый Нижний ».

Как разъясняется в материале, чаще всего эту цифру понимают неправильно: 17,1% — это предел роста суммы по всем услугам вместе (вывоз мусора, вода, тепло, свет, водоотведение), а не потолок для каждой строки. Внутри общей суммы один тариф может вырасти сильнее, другой слабее, но итог не должен превышать индекс.

Разброс тарифов по регионам заметный: в Москве «Экотехпром» берет ₽976,49 за кубометр, в Санкт-Петербурге — ₽1709,85, в Татарстане — ₽668,70–687,08, в Екатеринбурге — ₽742,18. В Орловской области плата с человека в многоквартирном доме составляет ₽104,2 в месяц, в Волгоградской — ₽120,3.

Ключевой нюанс: защита предельного индекса действует только при неизменном объеме потребления. Если в квартире прописан один человек, а по счетчикам расход как за троих, индекс от роста платежа не спасет. При превышении индекса и том же объеме исполнители обязаны сделать перерасчет: сначала нужно сравнить итоговую сумму с квитанцией за декабрь 2025 года, затем проверить объем, после чего обратиться в УК или к региональному оператору, а при отказе — в ГЖИ или Региональную службу по тарифам. Отдельно предусмотрены субсидии: право на них есть, если доля расходов на ЖКУ превышает установленный в регионе порог от совокупного дохода; оформляют их через соцзащиту, МФЦ или Госуслуги.