«Иди до конца»: почему советы ИИ-психолога могут разжечь семейный конфликт еще сильнее

Психолог Зберовский: советы ИИ-психологов могут ухудшить отношения

Общество

Советы ИИ-психологов при семейных конфликтах могут не улучшить, а ухудшить отношения между близкими. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал психолог, доктор наук Андрей Зберовский. По его мнению, рекомендации чат-ботов не всегда учитывают особенности отношений между людьми.

Специалист предупредил, что при обсуждении конфликтов между мужем и женой или между близкими нейросеть может давать некомпетентные и неправильные советы, которые будут только разжигать ссору и вбивать клин между супругами.

Одна из проблем, по словам Зберовского, в том, что рекомендации искусственного интеллекта могут оказаться слишком категоричными. При семейных разногласиях такие советы способны подтолкнуть человека к обострению конфликта вместо поиска компромисса. Психолог отметил, что ИИ может подбадривать пользователя фразами вроде «иди до конца», «будь жестче», «настаивай» — и тогда ситуация будет только ухудшаться. Таким образом, по оценке специалиста, чат-боты стоит воспринимать как вспомогательный, а не решающий инструмент: они не видят контекста отношений и могут усилить конфликт вместо его разрешения.

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