Санкции без разрыва: почему Сербия будет давить на Россию постепенно и что это ей будет стоить

Потенциальное присоединение Сербии к европейским санкциям против России в первую очередь затронет энергетику, финансовые операции и торговлю, допустил в разговоре с « Абзацем » экономист Денис Миролюбов. По его мнению, Белград может вводить ограничения поэтапно.

Миролюбов отметил, что чувствительными сферами окажутся энергетика, финансовые операции, торговля, а также работа российских компаний и капитала в Сербии. Белград многие годы сохранял тесные связи с Россией в газовой и нефтяной сферах, поэтому именно здесь резкий разрыв был бы для сербов наиболее болезненным.

По словам экономиста, новое руководство республики откажется от одномоментного прекращения контактов и выберет тактику постепенного давления и присоединения к отдельным ограничениям с попыткой получить исключения там, где они особенно сильно затрагивают сербскую экономику. Миролюбов предупредил, что такой разворот не будет бесплатным: если санкции затронут поставки, расчеты или российское участие в энергетических компаниях, Сербии придется ускоренно искать альтернативы, а они могут оказаться дороже. Для небольшой экономики резкая смена внешнеэкономического курса обычно обходится дорого.