Доля поисковых запросов, связанных с новой частью Grand Theft Auto VI, в первой половине ноября выросла в 2,5 раза по сравнению с периодом 18–31 октября. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе «Яндекса».

По данным «Вордстата», за первую половину ноября интерес к играм серии GTA в поиске вырос на 35% относительно 18–31 октября, а заметнее всего увеличился интерес к GTA VI — доля запросов с упоминанием игры выросла в 2,5 раза.

В пресс-службе отметили, что чаще всего пользователи спрашивали о дате выхода новой части и ее стоимости. Кроме того, поклонники интересуются и предыдущими версиями — среди популярных запросов GTA V и GTA San Andreas.

Grand Theft Auto VI — новая часть серии игр с открытым миром от американской студии Rockstar Games, которая ведет историю с 1997 года. Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году и была продана тиражом более 230 млн копий. Создание шестой части заняло более восьми лет, а ее мировой релиз состоялся 19 ноября 2026 года. Таким образом, по данным «Яндекса», всплеск поискового интереса пришелся накануне и в первые дни после релиза, а аудитория интересуется не только новинкой, но и классикой серии.