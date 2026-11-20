Выход Grand Theft Auto VI спровоцировал резкий всплеск спроса на игровые консоли и сопутствующие услуги в России. Геймеры массово арендуют приставки и даже бронируют кинозалы, чтобы оценить новинку на большом экране, передает Ferra .

По данным сервиса «Авито Услуги», интерес к прокату игрового оборудования вырос на 40%, а в октябре показатель достиг 73% в годовом выражении. Средняя стоимость аренды PlayStation 5 или Xbox Series X/S составляет около 900 ₽ в сутки. Параллельно растет и рынок вторичных продаж: на «Авито» в октябре приставки покупали на 17% чаще, чем годом ранее. Аналитический центр ICMR также фиксирует положительную динамику, отмечая рост продаж консолей Sony в денежном эквиваленте на 43,7% в летние месяцы.

Ажиотаж затронул и офлайн-сегмент. Представитель одного из московских компьютерных клубов сообщил изданию 360.ru, что запросы о новой игре поступали каждые 15 минут. Наиболее увлеченные фанаты идут дальше стандартных решений, арендуя целые кинозалы для комфортного прохождения культовой серии.