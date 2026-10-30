Силовики задержали беглого рецидивиста за жесткое убийство в гараже

Под Сургутом бывалый уголовник зарезал приятеля в гаражах

Безопасность

В Сургутском районе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве в гаражном кооперативе. На поиски у полицейских ушли сутки — фигурант прятался у родственников, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на полицию Югры.

По данным правоохранителей, все началось 28 октября в поселке Федоровский. В гаражном кооперативе подозреваемый распивал спиртное в компании знакомых. Внезапно между ним и 36-летним приятелем вспыхнул конфликт, и мужчина ударил собутыльника ножом в грудь — не менее одного раза.

Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, вскоре он скончался. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия и укрылся у родственников в Сургуте.

В течение суток оперативникам уголовного розыска удалось установить его местонахождение и задержать. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим — за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Следственное управление СК России по ХМАО — Югре возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Актуально

Читайте также

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Вейпы уходят с прилавков: регионы один за другим объявляют пятилетний запрет

Вейпы уходят с прилавков: регионы один за другим объявляют пятилетний запрет

Две россиянки сдали квартиры мужчине и лишились более ₽180 тысяч

Две россиянки сдали квартиры мужчине и лишились более ₽180 тысяч

Диалог с педагогами в Городском округе Пушкинский: что пообещали сделать по темам ЖКХ, обустройства и расселения

Диалог с педагогами в Городском округе Пушкинский: что пообещали сделать по темам ЖКХ, обустройства и расселения

Погода и магнитные бури не виноваты: названы истинные виновники осенних мигреней

Погода и магнитные бури не виноваты: названы истинные виновники осенних мигреней

Кто покорил сцену в Волоколамске: победители «Поющего Подмосковья» и самые яркие номера

Кто покорил сцену в Волоколамске: победители «Поющего Подмосковья» и самые яркие номера

Крымские поезда «Таврия» продлили до станции Керчь-Южная до 26 октября

Крымские поезда «Таврия» продлили до станции Керчь-Южная до 26 октября

От «русской Швейцарии» до жилья у взлетной полосы: топ-10 городов Подмосковья для покупки квартиры

От «русской Швейцарии» до жилья у взлетной полосы: топ-10 городов Подмосковья для покупки квартиры

Мечта о вечном путешествии рухнула: бесконечный круиз прервали из-за топливного кризиса

«Вышитая карта Подмосковья»: Шатура в едином полотне традиций

«Вышитая карта Подмосковья»: Шатура в едином полотне традиций

Россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика

Россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика

В Серпухове по народной программе запустят две новые котельные

В Серпухове по народной программе запустят две новые котельные

Добавьте mosregtoday.ru в избранное