Силовики задержали беглого рецидивиста за жесткое убийство в гараже

В Сургутском районе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве в гаражном кооперативе. На поиски у полицейских ушли сутки — фигурант прятался у родственников, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на полицию Югры.

По данным правоохранителей, все началось 28 октября в поселке Федоровский. В гаражном кооперативе подозреваемый распивал спиртное в компании знакомых. Внезапно между ним и 36-летним приятелем вспыхнул конфликт, и мужчина ударил собутыльника ножом в грудь — не менее одного раза.

Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, вскоре он скончался. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия и укрылся у родственников в Сургуте.

В течение суток оперативникам уголовного розыска удалось установить его местонахождение и задержать. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим — за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Следственное управление СК России по ХМАО — Югре возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.