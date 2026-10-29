Двойная фиксированная выплата и надбавка на уход: кому в ноябре автоматически повысят пенсию

В ноябре 2026 года изменения в финансовом обеспечении коснутся отдельных категорий россиян. В первую очередь перерасчет ждет тех, кто отпраздновал 80-летие в октябре: страховая часть пенсии будет пересчитана автоматически, без визитов в ведомства и сбора справок, пишет RT .

Базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2026 году установлена на уровне ₽9584,69, однако при достижении этого возраста сумма удваивается — до ₽19169,38. Помимо удвоенной базовой части, таким пенсионерам полагается компенсационная надбавка на уход в размере ₽1413,86. В итоге совокупный объем так называемой фиксированной части в выплатной ведомости после перерасчета составит ₽20583,24.

Семьям с детьми деньги придут по привычному механизму: основные государственные пособия направят на банковские счета и карты в первой декаде месяца. Средства разведены по трем датам — 3, 5 и 6 ноября. Это связано с внутренним регламентом обработки платежей и выходными днями, что позволяет равномерно распределить нагрузку на финансовые организации и избежать задержек. Таким образом, ноябрьские выплаты сочетают автоматическое повышение для возрастных получателей и плановое зачисление детских пособий; дополнительных действий от граждан в обоих случаях не требуется.