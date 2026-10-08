Атака БПЛА на Омск: под удар попал северный промышленный узел

Губернатор Хоценко: под атакой БПЛА оказался северный промышленный узел Омска

Общество

В Омской области 8 октября вновь объявили режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, информация о присутствии БПЛА в воздушном пространстве поступила по линии Министерства обороны в 13:58. Аналогичный сигнал тревоги действовал и в других регионах России. Позднее омский аэропорт приостановил прием и отправку самолетов.

Спустя некоторое время жители сообщили о странных звуках в ряде районов города: помимо сирен в некоторых кварталах были слышны регулярные хлопки. В 16:21 губернатор пояснил, что к работе приступили части ПВО Минобороны. Он подчеркнул, что ситуация на контроле, и попросил омичей «фильтровать» информацию. К тому моменту в соцсетях начали появляться противоречивые публикации.

Вечером, около 18:00, жители Советского округа сообщили о задымлении. Предположительно, источником дыма стал район промзоны. Официальное подтверждение появилось в 19:23: губернатор заявил, что под атакой БПЛА оказался «северный промышленный узел Омска». Подразделения противовоздушной обороны перехватили большую часть угроз, однако некоторым устройствам удалось поразить цель. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших и о том, какое предприятие понесло урон, не поступало.

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