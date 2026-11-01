Три звезды или ничего: законопроект об апартаментах может уничтожить псевдожилье в Петербурге

Ключевые положения документа: долевое участие возможно только в строительстве гостиниц категории не ниже трех звезд, деньги дольщиков привлекаются через эскроу-счета (80% раскрываются после ввода объекта, 20% — после передачи оператору), до привлечения средств у застройщика должен быть договор с оператором из специального реестра, объект передается напрямую оператору, а не дольщику, а постоянное проживание собственника или иных лиц без договора с УК прямо запрещается. Под ударом оказывается наибольшая часть рынка: по оценкам Nikoliers, в новом вводе звезды получают лишь 15–20% юнитов, остальные существуют вне гостиничной оболочки.

Партнер «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов считает, что в текущей редакции законопроект приведет к катастрофическим результатам для рынка, и указывает, что вопрос о привлечении средств дольщиков для строительства отелей без звезд фактически не урегулирован — устанавливается запрет. По его мнению, документ защищает интересы гостиничных операторов, а не дольщиков: собственник не может отказаться от договора с оператором, сам не может использовать и сдавать номер, а с 2030 года ограничения распространят на уже существующих собственников.

Гендиректор «МТЛ-Апарт» Николай Антонов полагает, что авторы пытались защитить деньги граждан, но речь идет о профессиональных инвесторах в коммерческую недвижимость: инвестиции в апарт-отели становятся похожи на вложения в ценные бумаги. Заместитель гендиректора YE’S Антон Агапов видит в подходе основу для отделения гостиничного бизнеса от псевдожилья и снижения рисков, но настаивает на ответственности оператора и прозрачной отчетности. Партнер Becar Asset Management Ольга Шарыгина ожидает, что рынок станет здоровее, но привлекательность для девелоперов снизится, а отсутствие вариативности отпугнет часть покупателей.