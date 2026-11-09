Три года экспертиз и возвраты документов: жители костромского дома просят признать его опасным

44kv.ru: в Костроме управляющая компания проведет обследование опасного дома

Общество

Жители дома № 22 на улице Юношеской в Костроме заявили, что проживание в здании может быть опасным. По их словам, проблемой они занимаются уже третий год: собственники заказали экспертизу, чтобы подтвердить состояние дома, однако документы уже несколько раз возвращали на доработку, передает 44kv.ru.

Жители утверждают, что требования постоянно меняются. При этом в здании продолжают жить пожилые люди, которым, по словам обратившихся, некуда переехать.

Как пояснили в администрации Костромы, инициировать процедуру признания дома аварийным могут собственники жилья. В адрес управляющей компании направлено обращение о необходимости провести обследование здания и принять меры. Таким образом, по данным мэрии, вопрос пока находится на стадии обследования: собственники пытаются оформить экспертизу, а УК получила предписание проверить состояние дома и действовать по результатам.

Читайте также

Церковный календарь: поздняя Пасха 2027 года сдвинет даты постов и праздников

Ревизия гербариев и экспедиции: в Сибири нашли 13 новых видов

Защита чести: Суд взыскал 100 тыс. рублей с москвички за обнаженные снимки экс-мужа

Лесная романтика: сколько стоит повторить свадьбу Беллы и Эдварда из «Сумерек» в Подмосковье

«Снимите цепочки». Полиция Бали призвала туристов не носить дорогие украшения

«Снимите цепочки». Полиция Бали призвала туристов не носить дорогие украшения

Оклады вдвое: кому повысят зарплату с 2027 года

Оклады вдвое: кому повысят зарплату с 2027 года

Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова: посольство РФ выясняет судьбу россиян

Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова: посольство РФ выясняет судьбу россиян

В Королеве планируют отреставрировать мозаичное панно на улице 50-летия ВЛКСМ

В Королеве планируют отреставрировать мозаичное панно на улице 50-летия ВЛКСМ

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Семья с одним ребенком может получить до ₽1,9 млн господдержки: из чего складывается сумма

Семья с одним ребенком может получить до ₽1,9 млн господдержки: из чего складывается сумма

Кризис автопрома: Инженер Kia Грэм Гэмболд раскритиковал электронных помощников

Скандал перед МЧМ: В Канаде отказались признавать решение CAS по хоккеистам РФ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное