Три года экспертиз и возвраты документов: жители костромского дома просят признать его опасным

Жители дома № 22 на улице Юношеской в Костроме заявили, что проживание в здании может быть опасным. По их словам, проблемой они занимаются уже третий год: собственники заказали экспертизу, чтобы подтвердить состояние дома, однако документы уже несколько раз возвращали на доработку, передает 44kv.ru .

Жители утверждают, что требования постоянно меняются. При этом в здании продолжают жить пожилые люди, которым, по словам обратившихся, некуда переехать.

Как пояснили в администрации Костромы, инициировать процедуру признания дома аварийным могут собственники жилья. В адрес управляющей компании направлено обращение о необходимости провести обследование здания и принять меры. Таким образом, по данным мэрии, вопрос пока находится на стадии обследования: собственники пытаются оформить экспертизу, а УК получила предписание проверить состояние дома и действовать по результатам.