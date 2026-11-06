Восемь УК, одна проверка и ₽425 тысяч штрафов: что не так с домами в Мурманской области

МинЖКХ Мурманской области: восемь УК оштрафовали на ₽425 тысяч

Общество

В Мурманской области восемь управляющих организаций привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах. Общая сумма штрафов составила ₽425 тысяч, сообщили в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ. Проверки проходили с 26 по 30 октября.

В список попали ООО «Сервис ЖКХ», ООО «МКД Мурманские широты», ООО «ГСЖР», ООО «Северная Сова», ООО «Северия», ООО «Северный жилищный сервис», ООО «УК Огни Севера» и ООО «Северные жилищные системы». Жители региона могут пожаловаться в министерство, если управляющая организация не справляется с уборкой, ремонтом или освещением в доме. Обращение можно направить через портал ГИС ЖКХ, по почте или лично. Таким образом, по данным ведомства, штрафы стали результатом проверок, а у жителей сохраняется возможность сигнализировать о проблемах с содержанием домов.

Читайте также

Ушел из вуза СК — верни деньги: Госдума одобрила новый законопроект

Ушел из вуза СК — верни деньги: Госдума одобрила новый законопроект

Новое общественное пространство появится в Коломне к юбилею города

Новое общественное пространство появится в Коломне к юбилею города

Заявление клирика: священник Ефанов разрешил молитву за покончивших с собой

Крушение фаворита: Азамат Мурзаканов уступил Доминику Рейесу в Абу-Даби

В Совфеде обсудили включение инвестиционной надбавки в платежки за ЖКХ

Угроза с воздуха: Силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА на Омскую область

В Госдуме предложили отдать просроченные продукты медведю и приютам

Специалист Бондарь назвал вещи, которые нельзя оставлять на балконе

Визовые послабления: Италия сократила сроки выдачи шенгена россиян до 45 дней

Опытная домохозяйка раскрыла копеечное средство против въевшегося жира

Опытная домохозяйка раскрыла копеечное средство против въевшегося жира

Православные традиции: Священник назвал язычеством вещи в гробу усопшего

Почти миллион сверх стоимости дома: на что москвичи готовы потратиться при переезде за город

Почти миллион сверх стоимости дома: на что москвичи готовы потратиться при переезде за город

Добавьте mosregtoday.ru в избранное