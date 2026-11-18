Введение нового авиапромышленного сбора в России может существенно повлиять на стоимость перелетов, особенно на коротких региональных направлениях. По данным аналитиков платформы «Мой Агент», летом 2026 года средняя цена билета экономкласса по России составляла 15,9 тыс. руб., а на международных рейсах — 27 тыс. руб. В этом контексте предполагаемая надбавка в 500–1000 руб. выглядит как повышение цены на 3–3,7%.

Однако для бюджетных маршрутов этот сбор станет ощутимым ударом по кошельку пассажира. Как отмечает редакция TourDom.ru, на направлениях вроде Казань — Уфа (от 1,8 тыс. руб.) или Москва — Псков (от 1,6 тыс. руб.) дополнительная плата в 500 руб. увеличит итоговую стоимость билета на четверть или даже на треть. Аналогичная ситуация наблюдается с рейсами Сочи — Минеральные Воды. ‎Эксперты подчеркивают, что окончательная сумма доплаты зависит от механизма взимания сбора: будет ли он начисляться за каждый сегмент перелета или единоразово за все бронирование. В первом случае стоимость билетов с пересадками или туда-обратно вырастет значительно сильнее.

‎В масштабах отрасли новый сбор способен принести до 74 млрд руб. ежегодно, исходя из пассажиропотока в 124 млн человек (включая иностранных перевозчиков). Однако реальные поступления могут оказаться ниже, если для отдельных категорий граждан будут предусмотрены льготы.