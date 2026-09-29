Сварщик в Подмосковье: где учиться, сколько платят и почему специалистов не хватает

В Подмосковье открыто около 1 тыс. вакансий электросварщиков. Как сообщает REGIONS , квалифицированные специалисты востребованы на стройках, промышленных предприятиях и в ЖКХ. Средняя зарплата сварщика в регионе составляет около ₽138 тыс., модальная — ₽100 тыс., но реальный доход выше за счет премий и переработок. Новичок обычно стартует с ₽30–40 тыс., сварщик 5–6 разряда с удостоверением НАКС может получать ₽120–250 тыс. и более, особенно на вахте.

Освоить профессию можно в колледже после 9 или 11 класса, срок обучения — от 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев. В 2026 году Подмосковье выделило 535 бюджетных мест, конкурс составил 4–6 человек на место. Платное обучение стоит от ₽65 тыс. до ₽187 тыс. в год. Краткосрочные курсы в учебных центрах длятся 6–12 недель и стоят от ₽4,7 тыс. до ₽95 тыс., повышение разряда — от ₽2,5 тыс. до ₽4,7 тыс. Частные преподаватели берут от ₽1,5 тыс. до ₽5 тыс. за час.

Спрос на сварщиков держится на строительстве и развитии оборонных предприятий, а также на импортозамещении. По оценкам экспертов, дефицит кадров перешел в стадию голода: поиск аргонщика или специалиста с НАКС занимает до трех-четырех месяцев. Работодатели подняли оклады на 60–70% по сравнению с 2024 годом.