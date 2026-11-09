«Красноярская катастрофа»: зоолог оценил ситуацию с выходом медведей к людям

Ситуация с выходами голодных медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер. Об этом ТАСС рассказал специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, кандидат биологических наук, зоолог Михаил Кречмар.

По его словам, ситуацию он уже про себя называет «красноярской катастрофой». Эксперт сообщил, что около двух недель назад посетил регион и ознакомился с обстановкой, положительно оценив работу представителей регионального Минприроды: по его мнению, они делают все возможное для урегулирования ситуации.

В 2026 году в Красноярском крае сложилась сложная ситуация с массовым выходом бурых медведей к населенным пунктам. На 3 ноября в регионе от нападений хищников погибли девять человек — больше, чем в любом другом субъекте РФ. Основными причинами выхода медведей к людям эксперты называют увеличение популяции этих животных и недостаток кормовой базы в тайге, в частности неурожай кедрового ореха.

Таким образом, по оценке зоолога, речь идет не о единичных случаях, а о системной проблеме, в которой сочетаются рост численности хищников, голод и близость людей. При этом специалист отдельно отметил работу регионального ведомства, которое, по его словам, пытается исправить положение в меру своих возможностей.