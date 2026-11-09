Лосося меньше, а медведям хватает: ученый оценил кормовую базу хищников на Сахалине

Состояние кормовой базы бурого медведя в Сахалинской области можно считать удовлетворительным, несмотря на снижение подходов тихоокеанских лососей. Об этом на круглом столе «Проблема медведей в Сахалинской области: конфликты с человеком, кормовая база и региональные решения» заявил ведущий научный сотрудник лаборатории лососевых рыб Сахалинского филиала ВНИРО Виталий Никитин.

Мероприятие организовали SakhalinMedia и издательский дом «Губернские ведомости» при поддержке Школы управления регионом, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Никитин отметил, что снижение подходов тихоокеанских лососей Дальнего Востока в четные годы проявилось после 2018 года, а к 2026-му показатель стал минимальным за последние годы. Причина — учащение экстремальных гидрологических явлений, включая морские волны тепла, что влияет на выживаемость лососей, прежде всего горбуши, на океаническом этапе жизни. На этом фоне заметно снизилась выживаемость охотоморской горбуши четных лет в 2021–2022, 2023–2024 и 2025–2026 годах. При этом на северо-восточном и северо-западном побережье Сахалина ситуация благополучнее, чем на юге острова и Итурупе.

С кетой потепление сказалось позже, но к середине 2020-х объемы добычи резко обрушились, и в текущем году вылов оказался одним из самых низких. Всего на 19 октября в Сахалино-Курильском районе поймали около 12 тыс. тонн лососей. Никитин напомнил, что медведь использует в пищу более 80 видов растений, а до массового нерестового хода лососей растительные корма составляют основу его рациона. По словам представителя СахНИРО, случаи нападения медведя на людей в период нерестовой миграции горбуши и кеты не зафиксированы.