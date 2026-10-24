Крысы размером с кошку и пожары на свалке: под Нижнекамском садоводы пять лет ждут вывоза мусора

Жительница СНТ Юнусова: под Нижнекамском садоводы 5 лет добиваются вывоза мусора

Общество

Под Нижнекамском садоводы пятый год не могут добиться регулярного вывоза мусора: стихийные свалки образовались в СНТ «Индустрия», СНТ «Нефтехимик» и у понтонного моста. Об этом изданию Chelny-biz.ru рассказала активная жительница СНТ «Индустрия» Лилия Юнусова.

По ее словам, по договору отходы должны убирать почти ежедневно, но на практике машины иногда не приезжают неделю — три контейнера переполняются, и перед ними вырастает свалка. Зимой мусор остается под снегом, а весной картина становится хуже: жители видят крыс размером больше кошек, мышей, сильную вонь, а на свалке случались пожары, которые тушили несколько дней. За пять лет обращения направляли в прокуратуру, Росприроднадзор, республиканские и федеральные структуры, включая главу республики, но ответы, по словам Юнусовой, носят формальный характер.

Регоператор «Гринта» объясняет ситуацию тем, что вывоз твердых коммунальных отходов с указанного адреса идет с бункеров, а из-за навала растительных и прочих отходов обслуживание ограничено. Ликвидация такого навала, по данным компании, входит в полномочия местного самоуправления: свалка расположена на землях неразграниченной собственности. Председатель ассоциации садоводов Дмитрий Волков, в свою очередь, считает проблему следствием недоработки части председателей СНТ и низкой культуры обращения с отходами. Он призвал контролировать доступ на территорию, ставить камеры, работать с садоводами и компостировать растительные отходы. Ассоциация проводит опрос по санитарно-экологической безопасности и ежегодный конкурс на лучшее СНТ по обращению с ТКО, а победителям вручают измельчители для веток. В муниципалитетах, где работа ведется системно, масштабных свалок, по его словам, удается избегать.

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