«Тихий ислам» в соцсетях: как короткие ролики меняют духовную практику мусульман

В арабском сегменте интернета набирает популярность контент о повседневных религиозных практиках мусульман. Короткие ролики, подкасты и прямые эфиры, где верующие рассказывают о зикре, истигфаре, чтении Корана и ночном намазе, формируют явление, которое называют «тихим исламом». Об этом сообщает ИА IslamNews .

Авторы делятся личным опытом, рассказывают об изменениях в образе жизни и о месте поклонения в быту. По мнению создателей такого контента, чтение и осмысление Корана, уединенный зикр, истигфар в дороге и ночная молитва помогают укрепить связь с Аллахом и выстроить жизнь в соответствии с убеждениями. Многие описывают эти практики как обретение духовной опоры и близости к милости Всевышнего.

Ролики находят отклик у молодежи. Одни авторы делятся наблюдениями, другие разъясняют смысл видов поклонения со ссылкой на исламские источники, проводят уроки и отвечают на вопросы. Соцсети делают личный духовный опыт доступным широкой аудитории, напоминают о религиозных обязанностях и побуждают к более регулярной практике. Этот тренд показывает, как социальные сети встраиваются в повседневную религиозную жизнь.