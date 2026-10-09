Аренда жениха для фото: психолог предупредил о депрессии и обмане

Психолог Константин Никулин в беседе с « Москвой 24 » предупредил, что тренд на аренду партнеров для фото может обернуться депрессией. По его словам, в долгосрочной перспективе такая тенденция способна привести к депрессии и эмоциональному выгоранию.

Человек создает идеальную картинку для окружающих, но внутри возникает сильный когнитивный диссонанс. Эксперт отметил, что при этом обесценивается сама суть человеческой связи.

Кроме того, как указал Никулин, такой способ может разрушить доверие в семье. Человек отправляет родителям фото с фальшивым женихом, что является обманом.