В соцсетях разошелся новый молодежный тренд: парни бьют себя молотком по скулам и подбородку, чтобы выглядеть брутальнее. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал такое увлечение глупым и трусливым, а альтернативой предложил контракт с Минобороны.

По его мнению, так поступают те, кто боится быть мужчиной по-настоящему.

«Так поступают люди трусливые — те, кто боятся быть мужиками по-настоящему. Вот и делают себе удары красоты молоточками так, чтобы не сильно больно было. Ну, кроме того, что они люди трусливые, они еще и идиоты, поскольку молотить себя молотком по лицу — это дело глупое», — сказал он.

Настоящий мужчина, считает депутат, выглядит иначе: он защищает Родину. Защитник всегда смотрится круто, независимо от комплекции, подчеркнул Милонов. А вот те, кто ограничивается тренажерным залом, биодобавками и эпиляцией, по его словам, рискуют остаться в глазах окружающих «слизняками» — как участники запрещенного движения.

Тем временем статистика подтверждает: увлечение небезобидное. По данным Mash, с побоями лица к врачам обратились больше 100 молодых россиян от 15 до 26 лет. Удары молотком приводят к фиброзу, гематомам, а также повреждению нервов и мышц.

Так что цена брутальности оказывается куда выше ожидаемой — и здоровье тут лишь часть счета.