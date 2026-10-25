Хочешь брутальности — иди служить: в Госдуме ответили на пугающий тренд с битьем лица молотком

Депутат ГД Милонов раскритиковал тренд на удары молотком по лицу ради красоты

Общество

В соцсетях разошелся новый молодежный тренд: парни бьют себя молотком по скулам и подбородку, чтобы выглядеть брутальнее. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал такое увлечение глупым и трусливым, а альтернативой предложил контракт с Минобороны.

По его мнению, так поступают те, кто боится быть мужчиной по-настоящему.

«Так поступают люди трусливые — те, кто боятся быть мужиками по-настоящему. Вот и делают себе удары красоты молоточками так, чтобы не сильно больно было. Ну, кроме того, что они люди трусливые, они еще и идиоты, поскольку молотить себя молотком по лицу — это дело глупое», — сказал он.

Настоящий мужчина, считает депутат, выглядит иначе: он защищает Родину. Защитник всегда смотрится круто, независимо от комплекции, подчеркнул Милонов. А вот те, кто ограничивается тренажерным залом, биодобавками и эпиляцией, по его словам, рискуют остаться в глазах окружающих «слизняками» — как участники запрещенного движения.

Тем временем статистика подтверждает: увлечение небезобидное. По данным Mash, с побоями лица к врачам обратились больше 100 молодых россиян от 15 до 26 лет. Удары молотком приводят к фиброзу, гематомам, а также повреждению нервов и мышц.

Так что цена брутальности оказывается куда выше ожидаемой — и здоровье тут лишь часть счета.

Актуально

Читайте также

Огуречный конвейер даже в холодное лето: назван гибрид, который спасает дачников Подмосковья

Огуречный конвейер даже в холодное лето: назван гибрид, который спасает дачников Подмосковья

Как продлить автономность ноутбука: советы экспертов

Как продлить автономность ноутбука: советы экспертов

Пожить по уставу: в Лужецком монастыре прошел первый заезд «Монастыринга»

Пожить по уставу: в Лужецком монастыре прошел первый заезд «Монастыринга»

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Гриб-гигант из лабораторных приборов «вырос» в лесу Черноголовки

Гриб-гигант из лабораторных приборов «вырос» в лесу Черноголовки

В Коломне к 850-летию обновят кремль и благоустроят скверы

В Коломне к 850-летию обновят кремль и благоустроят скверы

«День тыквы и яблок»: Кузьминский лесопарк в Котельниках собрал жителей на яркий праздник

«День тыквы и яблок»: Кузьминский лесопарк в Котельниках собрал жителей на яркий праздник

Россиянка раскрыла кражу в американском отеле с помощью нейросети

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Онищенко высказался об эпидемиологической ситуации в России

Онищенко высказался об эпидемиологической ситуации в России

Бюджет российского города трещит по швам: депутаты обратились к правительству региона

Бюджет российского города трещит по швам: депутаты обратились к правительству региона

Россиянам назвали топ-3 идеальных супа для холодной погоды

Россиянам назвали топ-3 идеальных супа для холодной погоды

Добавьте mosregtoday.ru в избранное