Зампред Госдумы от ЛДПР Мария Воропаева предложила запретить рекламу домашних родов без участия врача. Об этом она рассказала « Российской газете ». Законопроект планируют внести в Госдуму 26 ноября.

Фракция предлагает запретить рекламу любых услуг по организации родов вне медучреждений и без квалифицированного медика. По словам Воропаевой, речь не идет о запрете домашних родов как личного выбора женщины: цель в том, чтобы прекратить рекламу, которая создает иллюзию безопасности. Она заявила, что в интернете продвигают «домашние роды», «акушерскую поддержку» и «естественное сопровождение», а авторы таких предложений нередко не имеют медицинского образования. Среди обещаний она назвала «роды в воду» и «лотосовые роды», при которых ребенок после рождения остается соединенным с плацентой. При внезапном кровотечении, эклампсии или асфиксии, отметила депутат, счет идет на секунды, а дома нет реанимационного оборудования и специалистов.

В качестве примера Воропаева привела случай в Москве в декабре 2025 года: акушерка за 2 тысячи евро принимала роды в квартире в надувном бассейне, новорожденный умер, суд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы.

По пояснительной записке, закон установит единый федеральный запрет на такую рекламу независимо от способов и каналов размещения, включая интернет и соцсети. Вступить в силу он должен с 1 марта 2027 года.