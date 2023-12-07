«В моде буллинг»: Эксперт назвал причину поступка стрелявшей в одноклассников Алины

Эксперт отметила, что есть вопросы к обществу. Почему же люди перестали замечать проблемы друг друга, тем более не реагируют на эмоциональное состояние своих близких. Неужели родители, педагоги и одноклассники не замечали, что с подростком что-то происходит.

«Вопрос к нам, взрослым, почему не увидели, почему не остановили несчастную девочку. Может, она не находила общий язык с классом? Может, её терроризировали в классе? В нормальные времена можно было быть хорошим и иметь хорошие и добрые отношения в классе. А сейчас в моде буллинг», – сказала Полянова.

Эксперт уверена, что Алина из Брянска находилась в состоянии аффекта, когда совершала преступления. Также специалист отметила, что есть претензии к школьному психологу. Если бы сотрудник учреждения выполнял свои обязанности профессионально, то можно было бы сохранить детские жизни.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» также пообщался с местными жителями Брянска и промониторил социальные сети. Есть информация, что над погибшей девочкой Алиной, действительно, сильно издевались одноклассники.

О стрельбе стало известно утром 7 декабря. Позже появились данные о погибших и раненых. Подросток Алина стреляла из отцовского ружья, а потом убила себя. В ее рюкзаке нашли предметы, доказывающие, что она замышляла не только стрельбу. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали отца погибшей Алины. У девушки есть сестра-близнец, которая также давала показания.