«Палочка-выручалочка» в багажнике: автоэксперт объяснил, как не остаться с ледяным омывателем в мороз

Покупка специальной арктической жидкости для омывателя желтого цвета поможет водителям защитить систему от замерзания в сильные морозы. Об этом « Абзацу » рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, такая незамерзайка выдерживает до минус 70 градусов, стоит дороже обычной, но ее можно возить в багажнике и добавлять в бачок, чтобы быстро повысить общую концентрацию спирта в растворе. Эксперт назвал ее «палочкой-выручалочкой» и отметил, что арктическую жидкость допустимо разбавлять обычной незамерзайкой.

Ломанов предупредил, что даже дорогая стандартная продукция из сетевых магазинов может неожиданно превратиться в лед при относительно небольших отрицательных температурах, а это наносит серьезный ущерб системе омывателя — от лопнувшего бачка до сломанного компрессора.

Если водитель не уверен в качестве жидкости, стоит заранее увеличить процентное соотношение спирта и воды: раствор размешается, концентрация повысится и не даст смеси замерзнуть. Автоэксперт добавил, что практически все стандартные омывающие жидкости на российских АЗС производятся по единой базовой химической технологии, а ключевым сырьем служит доступный изопропиловый спирт; стоимость формируется за счет красителей и парфюмерных отдушек. Таким образом, по его словам, главный способ защиты в морозы — заранее позаботиться о концентрации спирта в растворе.