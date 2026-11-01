Пока погода позволяет, дачники используют последние теплые дни, чтобы закончить осенние работы. Одна из важных задач в ноябре — перекопать грядки до наступления устойчивых морозов. Такая обработка помогает подготовить почву к следующему сезону и сократить количество вредителей, которые зимуют в земле, пишет LipetskMedia.ru ⁠.

Многие насекомые прячутся в почве, откладывают там яйца или превращаются в куколок. При перекопке земля переворачивается, и часть личинок оказывается ближе к поверхности: зимой они подвергаются воздействию мороза, а некоторые становятся добычей птиц. Полностью избавиться от вредителей так не получится, но их количество на участке можно уменьшить. Например, в почве зимуют личинки майского жука и совок, а проволочник уходит глубоко, поэтому одной перекопки для борьбы с ним недостаточно.

Работу лучше проводить после сбора урожая и уборки растительных остатков. Земля должна быть достаточно сухой и рыхлой, но еще не промерзшей: если она сильно налипает на лопату, с перекопкой стоит повременить. Обычно используют штыковую лопату, поднимая пласт на глубину около 20–25 сантиметров и переворачивая его.

После осенней перекопки не стоит разбивать крупные комья и выравнивать грядки граблями: комья будут промерзать вместе с вредителями, а неровная поверхность задержит снег. При этом осенняя перекопка полезна не для каждого участка: плотную глинистую землю она делает рыхлее, а легкую и хорошо обработанную почву лучше лишний раз не тревожить, чтобы не повредить дождевых червей и структуру. Не стоит глубоко перекапывать землю и рядом со стволами плодовых деревьев.