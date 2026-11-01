До морозов — успеть: зачем дачники срочно перекапывают огород в ноябре

LipetskMedia.ru⁠: дачникам напомнили о перекопке грядок до устойчивых морозов

Общество

Пока погода позволяет, дачники используют последние теплые дни, чтобы закончить осенние работы. Одна из важных задач в ноябре — перекопать грядки до наступления устойчивых морозов. Такая обработка помогает подготовить почву к следующему сезону и сократить количество вредителей, которые зимуют в земле, пишет LipetskMedia.ru ⁠.

Многие насекомые прячутся в почве, откладывают там яйца или превращаются в куколок. При перекопке земля переворачивается, и часть личинок оказывается ближе к поверхности: зимой они подвергаются воздействию мороза, а некоторые становятся добычей птиц. Полностью избавиться от вредителей так не получится, но их количество на участке можно уменьшить. Например, в почве зимуют личинки майского жука и совок, а проволочник уходит глубоко, поэтому одной перекопки для борьбы с ним недостаточно.

Работу лучше проводить после сбора урожая и уборки растительных остатков. Земля должна быть достаточно сухой и рыхлой, но еще не промерзшей: если она сильно налипает на лопату, с перекопкой стоит повременить. Обычно используют штыковую лопату, поднимая пласт на глубину около 20–25 сантиметров и переворачивая его.

После осенней перекопки не стоит разбивать крупные комья и выравнивать грядки граблями: комья будут промерзать вместе с вредителями, а неровная поверхность задержит снег. При этом осенняя перекопка полезна не для каждого участка: плотную глинистую землю она делает рыхлее, а легкую и хорошо обработанную почву лучше лишний раз не тревожить, чтобы не повредить дождевых червей и структуру. Не стоит глубоко перекапывать землю и рядом со стволами плодовых деревьев.

Читайте также

Пятно у села Пензенского: Минэкологии Сахалина ликвидирует разлив нефти

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

Яд в выпечке: заведующая китайского детсада получила пожизненный срок из-за свинца

Суд не стал отправлять гендиректора скандальной шахты Кузбасса в СИЗО

Суд не стал отправлять гендиректора скандальной шахты Кузбасса в СИЗО

Кожемяко вместо Трутнева: кто возглавит Дальневосточный округ в 2026 году

Вешенки у порога: в подмосковном округе пошла новая грибная волна

Вешенки у порога: в подмосковном округе пошла новая грибная волна

Потепление ускорило рост смертности от жары на 36%

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

Новые расценки: с 1 ноября поездка в автобусах Шадринска обойдется в 39 рублей

Экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи

Экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи

Данные ОСАГО: страховщики назвали автомобили с самыми аккуратными водителями

Добавьте mosregtoday.ru в избранное