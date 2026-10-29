«Возможно, мы нашли ковчег»: в Турции раскопали обугленную древесину возрастом в тысячи лет

В Турции участники проекта Noah’s Ark Scans обнаружили обугленную древесину в месте, где предположительно могут находиться остатки библейского Ноева ковчега. Об этом сообщает LADbible.

Находку сделали при бурении формации Дурупынар, расположенной примерно в 29 километрах от горы Арарат. Это образование длиной около 157 метров по форме напоминает огромное судно, и исследователи считают, что его размеры соответствуют описанию ковчега в Библии.

На глубине почти девяти метров специалисты нашли обугленные и нетронутые огнем фрагменты древесины. Вице-президент проекта Эндрю Джонс допустил, что находка может иметь библейское происхождение, и заявил, что, возможно, обнаружены обугленные остатки Ноева ковчега. При этом он признал: древесина могла остаться от костра пастуха, который укрывался в этом месте несколько столетий назад. Многие геологи также считают саму формацию естественным образованием, а не остатками древнего корабля.