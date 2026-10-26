Вывоз в Турцию и ОАЭ, ввоз из Израиля: как валюту пытались провезти через Москву

В московских аэропортах за январь–сентябрь 2026 года таможенники пресекли незаконное перемещение наличных на общую сумму ₽790,7 млн. Как уточнили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ, выявлено 6 479 таких фактов: 778 при ввозе и 5 701 при вывозе.

Стоимость задержанных средств распределилась так: ₽149,9 млн пришлось на ввоз, ₽640,8 млн — на вывоз. Чаще всего незаконно перевозили российские рубли, евро и доллары. Вывоз осуществлялся в Турцию, Азербайджан, Китай, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан и Грузию, а ввоз — из ОАЭ, Турции, Израиля, Азербайджана и Сербии.

По этим фактам возбуждено 8 155 дел об административных правонарушениях (2 332 при ввозе, 5 823 при вывозе) и 85 уголовных дел (18 и 67 соответственно). Таким образом, основная часть нарушений пришлась на вывоз валюты, а география незаконных потоков охватила как популярные туристические направления, так и страны ближнего зарубежья.