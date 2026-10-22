Хургада заполнена на 80%: как россияне, немцы и британцы делят пляжи Красного моря

Загрузка отелей на побережье Красного моря в октябре 2026 года достигла 80%. По данным Министерства туризма Египта, аэропорты Хургады и Марса-Алама работают в режиме нон-стоп, а в тройку лидеров по прибытиям вошли туристы из Германии, Великобритании и России. Об этом сообщает Турпром .

Росту турпотока способствовал ценовой кризис в Европе и Турции. Немецкие и британские операторы признали, что Турция стала слишком дорогой из-за инфляции, и перенаправили полетные программы на Красное море. Хургада предложила стабильный формат «все включено» за доступные деньги.

Эксперт по Египту Фуад эль Гохари отметил, что отельеры вынуждены подстраиваться под разные модели отдыха. Немецкий турпоток он назвал самым массовым и стабильным: немцы выбирают отели европейского менеджмента, ценят порядок, чистоту и тайминг. Часто они игнорируют море, предпочитая шезлонги у подогреваемых бассейнов, но заказывают экскурсии в Луксор или уроки кайтсерфинга. Британцы выбирают отели с вечерней анимацией, большими общими зонами и хорошей барной картой; днем они на пляже, а после 18:00 — в лобби-барах и спорт-пабах. При этом они расчетливы и редко покупают сувениры. Россияне, по словам эксперта, приезжают ради моря: проводят на пляже время от рассвета до заката, выбирают отели с большими зелеными территориями, аквапарками и системой «ультра все включено». Критично для них гастрономическое разнообразие — при урезании питания возможны жалобы на ресепшене. При этом россияне охотно покупают дорогие экскурсии и оставляют хорошие чаевые, из-за чего отельеры их ценят.