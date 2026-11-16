«Поглаживает по волосам»: что увидела женщина в зеркале во время эксперимента

Journal of Anomalous Experience: зеркало вызвало ощущение присутствия умерших

Наука

Американские исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, почему некоторые люди ощущают присутствие умерших или видят необычные образы: добровольцам предложили провести почти час в затемненной комнате перед зеркалом, отражавшим пустой потолок. Результаты опубликованы в Journal of Anomalous Experience and Cognition.

В исследовании участвовали 30 человек — среди них были те, кто ранее говорил о встречах с призраками, а также добровольцы с синестезией, при которой, например, звуки могут вызывать ощущение цвета. Сначала участники 15 минут вспоминали умершего близкого, после чего 45 минут смотрели в зеркало.

Во время опыта добровольцы рассказывали о необычных ощущениях, а ученые контролировали частоту пульса, температуру в помещении и электромагнитное поле. Некоторые участники заявили, что чувствовали чье-то присутствие, а одна женщина описала ощущение, будто умерший родственник поглаживает ее по волосам. Исследователи заметили, что люди с более развитым творческим воображением чаще сообщали о ярких образах и сильных переживаниях, при этом сама по себе синестезия не повышала вероятность таких ощущений. Ученые также предположили, что необычные переживания могут быть связаны с геомагнитными колебаниями, однако для подтверждения этой связи нужны дополнительные исследования.

По итогам эксперимента специалисты связали предполагаемые встречи с призраками с особенностями восприятия, личными воспоминаниями и окружающими условиями. Опыт не подтвердил существование потусторонних сил, но показал, насколько реалистичными для человека могут становиться образы и ощущения, созданные его собственным мозгом.

Читайте также

«Кость — не камень, она живая». Интенсивные тренировки усиливают костный обмен

«Кость — не камень, она живая». Интенсивные тренировки усиливают костный обмен

Под Саратовом нашли следы метеорита «Саратов»: он упал более 100 лет назад

Космическая пыль оседает в квартирах: ученый РАН объяснил, как отличить ее от городской грязи

Княжеский «зверинец»: под Ярославлем обнаружили редких четырехрогих овец

«Опухоль больше не спрячется». Трава из китайской медицины усилила действие лекарств

«Опухоль больше не спрячется». Трава из китайской медицины усилила действие лекарств

Климатолог предупредил об угрозе подтопления Санкт-Петербурга

Климатолог предупредил об угрозе подтопления Санкт-Петербурга

«Красота стоила цивилизации». Ртутные краски майя могли погубить их города

«Красота стоила цивилизации». Ртутные краски майя могли погубить их города