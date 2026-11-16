«Поглаживает по волосам»: что увидела женщина в зеркале во время эксперимента

Американские исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, почему некоторые люди ощущают присутствие умерших или видят необычные образы: добровольцам предложили провести почти час в затемненной комнате перед зеркалом, отражавшим пустой потолок. Результаты опубликованы в Journal of Anomalous Experience and Cognition.

В исследовании участвовали 30 человек — среди них были те, кто ранее говорил о встречах с призраками, а также добровольцы с синестезией, при которой, например, звуки могут вызывать ощущение цвета. Сначала участники 15 минут вспоминали умершего близкого, после чего 45 минут смотрели в зеркало.

Во время опыта добровольцы рассказывали о необычных ощущениях, а ученые контролировали частоту пульса, температуру в помещении и электромагнитное поле. Некоторые участники заявили, что чувствовали чье-то присутствие, а одна женщина описала ощущение, будто умерший родственник поглаживает ее по волосам. Исследователи заметили, что люди с более развитым творческим воображением чаще сообщали о ярких образах и сильных переживаниях, при этом сама по себе синестезия не повышала вероятность таких ощущений. Ученые также предположили, что необычные переживания могут быть связаны с геомагнитными колебаниями, однако для подтверждения этой связи нужны дополнительные исследования.

По итогам эксперимента специалисты связали предполагаемые встречи с призраками с особенностями восприятия, личными воспоминаниями и окружающими условиями. Опыт не подтвердил существование потусторонних сил, но показал, насколько реалистичными для человека могут становиться образы и ощущения, созданные его собственным мозгом.