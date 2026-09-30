Мясо медведя с личинками: в Алтайском крае ввели карантин — что это значит для охотников?

Управление ветеринарии на Алтае ввело карантин из-за трихинеллеза у медведя

Общество

В Алтайском крае введен карантин на территории охотничьих угодий Заринской общественной организации охотников и рыболов. Причиной стало выявление трихинеллеза у бурого медведя. Соответствующий приказ опубликовало управление ветеринарии региона 29 сентября.

Эпизоотическим очагом определена зона в 4 км к северо-востоку от села Яново Заринского района. Карантин введен для предотвращения распространения заболевания и будет снят через год после убоя последнего положительно реагирующего животного.

До отмены карантина в очаге запрещены вывоз кормов и продуктов убоя от восприимчивых животных, а также охота на них, кроме регулирования численности. Необходимо исследовать пробы мышц добытых животных, обеспечивать отсутствие восприимчивых особей путем регулирования численности и проводить дезинфекцию на территории добычи.

Трихинеллез — тяжелое паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми червями рода Trichinella. Заражение происходит при употреблении сырого или плохо обработанного мяса свинины, кабана, медведя или барсука, содержащего личинки паразита.

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