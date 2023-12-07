Омбудсмен Львова-Белова считает, что причиной трагедии в брянской гимназии могла быть травля

По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, после трагедии в гимназии Брянска вопросы безопасности детей в школах, их защиты от травли требуют наиболее пристального внимания. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что предварительной причиной стрельбы в школе послужила травля девочки в классе.

По мнению детского омбудсмена, вопросы безопасности и защиты детей от буллинга выходят на передний план. При этом внедряемых в школах новых технологий решения конфликтных ситуаций мало.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» также пообщался с местными жителями Брянска и промониторил социальные сети. Есть информация, что над погибшей девочкой Алиной, действительно, сильно издевались одноклассники.

О стрельбе стало известно утром 7 декабря. Позже появились данные о погибших и раненых. Подросток Алина стреляла из отцовского ружья, а потом убила себя. В ее рюкзаке нашли предметы, доказывающие, что она замышляла не только стрельбу. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали отца погибшей Алины. У девушки есть сестра-близнец, которая также давала показания.