Свалки, селфи с медведем и уход охотников: почему хищники все чаще выходят к людям

Опытный путешественник и проводник Евгений Михайленко объяснил, почему медведи все чаще нападают на людей и заходят в поселения по всей России. Об этом пишет V1.RU . По его словам, выход хищников к людям — естественная ситуация, которая складывалась годами, а причины зависят от региона.

Главной виной человека он назвал свалки: медведи — падальщики, и чем проще добыть пищу, тем охотнее они это делают. В большинстве случаев, по мнению Михайленко, виноват не приход человека в среду обитания медведей, а, наоборот, уход людей оттуда, где раньше контролировалась численность зверя: без врагов медведи бесконтрольно размножаются и «выжирают все подряд», раскапывая даже могилы. Последствия особенно заметны в Карелии, на Чукотке, в Якутии и на Дальнем Востоке. Реже бывает обратное — разработки и лесозаготовки вытесняют медведей из ареала.

Бесстрашие к людям, по словам путешественника, формируют те, кто подкармливает диких животных, особенно туристы-блогеры, которые останавливаются, кормят медведя и снимают селфи. Впоследствии зверь тянется к людям как к источнику легкой еды и рано или поздно понимает, что человек сам может стать добычей. Если медведь начинает охоту на человека, остановить его невозможно, подчеркнул Михайленко.

Главным способом регулирования численности он считает охоту, не имеющую ничего общего с браконьерством: охотники, по его словам, самые бесправные в России, а охотхозяйства подкармливают животных, делают прививки и следят за болезнями. Михайленко добавил, что остерегаться стоит любого медведя: встреча с ним — «лотерея, которую вы не контролируете».